Americana se aproxima dos 800 óbitos causados pelo coronavírus

Americana se aproxima das 800 mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Mesmo com a desaceleração dos óbitos nas últimas semanas, a cidade informou mais três vítimas nesta quinta-feira (5), totalizando 795. Dois dos novos casos se referem a notificações antigas.

Um dos pacientes informados era um homem de 51 anos, do Jardim São Pedro. Sem informações de comorbidades, ele faleceu em 28 de julho, em um hospital público de Limeira. Segunda vítima era um homem de 53 anos, do Balneário Riviera. Também sem informações de doenças preexistentes, ele faleceu em 29 de junho, em hospital particular.

A terceira vítima era uma idosa de 81 anos, que morava no Centro, e sofria de hipertensão. Ela morreu em 4 de agosto, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Na soma da rede pública e privada, os quatro hospitais da cidade registram nesta quinta-feira 77 internados em leitos Covid-19, dos quais 38 estão com respiradores.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 20% para leitos com respiradores (de 30 no total, 6 ocupados) e 54,29% sem respiradores (de 35 no total, 19 ocupados).