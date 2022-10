Americana retoma votação em postulantes locais

Mesmo sem eleger nenhum candidato local neste ano, os eleitores de Americana voltaram a focar em nomes da cidade. Diferentemente das eleições de 2018, dois políticos locais foram os mais votados no município neste domingo: Ricardo Molina (Republicanos), com 17.552 votos para deputado estadual (52.214 na soma de todo o Estado); e Maria Giovana (PDT), com 15.251 para deputada federal (32.932 ao todo).

Em 2018, a candidata a deputada estadual mais votada na cidade foi Janaina Paschoal (PRTB), que não tinha nenhum envolvimento com Americana, mas era conhecida por conta de seu apoio, à época, ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela recebeu 20.325 votos no município.

Maria Giovana foi a mais votada de Americana para a Câmara dos Deputados – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Neste ano, o candidato mais votado em Americana para deputado estadual, Eduardo Suplicy (PT), chegou nem perto do desempenho de Janaína. O petista teve 3.233 votos na cidade e ficou atrás de seis candidatos locais: Molina; Thiago Martins (PV), com 9.679; Professora Juliana Soares (PT), com 5.745; Leco Soares (Podemos), com 5.466; Israel Alexandre (PSDB), com 5.096; e Kim (PDT), com 4.878.

Ricardo Molina teve a maior preferência do eleitor de Americana para a Alesp – Foto: Divulgação

Para deputado federal, Denis Andia (MDB), ex-prefeito da vizinha Santa Bárbara d’Oeste, aparece na segunda posição em Americana, com 14.958 votos; seguido de Vanderlei Macris (PSDB), que é da cidade, com 13.839.

Abaixo, há três apoiadores de Bolsonaro: Carla Zambelli (PL), com 8.171; Ricardo Salles (PL), com 5.691; e Eduardo Bolsonaro (PL), com 4.410.

A situação mudou em comparação a 2018, quando havia dois bolsonaristas entre três mais votados para o cargo no município: Eduardo Bolsonaro, com 14.409; e Joice Hasselmann (PSDB), com 13.015 – esta última rompeu com o presidente durante o mandato. Ambos ficaram atrás apenas de Macris, com 15.251.

Na comparação entre 2018 e 2022, também houve um aumento no número total de votos em candidatos locais, de 84.395 para 91.697. Nestas eleições, porém, Americana teve 20 concorrentes, três a mais do que no pleito anterior.