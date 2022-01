Americana retoma nebulização contra infestação de pernilongos

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana retomou nesta segunda-feira (3) as nebulizações de inseticida, na tentativa de conter a proliferação de pernilongos na cidade. Os trabalhos devem se estender até o final desta semana.

Prefeitura retomou nebulização contra pernilongos na cidade – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A ação teve início em 20 de dezembro, às margens do Ribeirão Quilombo, desde o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) até o bairro Carioba, além de outras regiões da cidade.

Os trabalhos, no entanto, foram suspensos durante o recesso da prefeitura, entre os dias 24 de dezembro do ano passado e 2 de janeiro deste ano.

Com o retorno da nebulização, a Uvisa informou que a extensão do Ribeirão Quilombo está sendo refeita, bem como outras áreas que já haviam sido trabalhadas nos bairros São Roque, Morada do Sol, Parque das Nações, Jaguari, Nova Carioba e Antônio Zanaga.

A infestação de pernilongos em Americana tem tirado o sossego dos moradores desde a primeira quinzena de dezembro do ano passado. Semana passada, moradores voltaram a entrar em contato com a reportagem do LIBERAL reclamando da proliferação dos insetos. Eles disseram que a nebulização anunciada pela prefeitura a partir de 20 de dezembro não amenizou em nada a situação.