Americana regulamenta Centro de Operações

O Centro de Operações Integradas (COI), constituído por setores da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi regulamentado no último sábado. Responsável pela vigilância do espaço público e mapeamento das ocorrências criminais, o centro existe desde o segundo semestre do ano passado e agora possui um decreto que especifica as obrigações de cada departamento e regras de atuação de seus integrantes.

São três setores que compõem o centro. O setor de atendimento e despacho que, segundo o decreto 12.162, recebe as informações e as encaminha aos servidores responsáveis pelo atendimento das ocorrências; o de videomonitoramento, que opera e monitora as câmeras de vídeo e alarmes instalados nos bens patrimoniais, vias e locais públicos municipais; e o setor de inteligência, responsável por levantar e analisar as informações criminais em Americana com o objetivo de combater a criminalidade

O documento oficial diz ainda que serão cadastrados no sistema do COI os crimes de furto, homicídios e latrocínios, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, além de especificar o uso de aplicativos de celular como meio extraoficial de comunicação entre os agentes e obrigar a apresentação de um relatório das atividades realizadas ao prefeito até o dia 30 de cada mês.

“Temos um grupo de pessoas trabalhando no local, elas são passivas de erro, então é uma forma de regular isso, criando um protocolo de procedimentos”, afirmou o comandante da Guarda, Marcos Guilherme.