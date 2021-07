Americana teve caso de pessoa que tomou a 3ª dose da vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Americana registrou um caso de aplicação de uma terceira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

Conforme apurado pelo LIBERAL, o caso aconteceu em 8 de maio, em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade. O morador já tinha tomado duas doses em Hortolândia. Uma falha no sistema evitou que o erro fosse percebido.

Segundo o Executivo, o cidadão agendou a primeira dose da vacinação, apresentou os documentos comprobatórios de sua função e atuação na cidade, assinou a “Declaração de Verdade das Informações Prestadas” e foi vacinado com uma dose da Oxford/AstraZeneca.

A reportagem perguntou a idade e se era profissional de saúde, sem respostas até o momento.

De acordo com a prefeitura, no momento da vacinação, o sistema de informação “apresentava-se instável e a dose foi inserida no sistema do Governo do Estado posteriormente, quando pode ser identificado que a pessoa tomou duas doses da CoronaVac, em 26 de janeiro e 16 de fevereiro, em Hortolândia”.

A Vigilância Epidemiológica de Hortolândia confirmou a vacinação do paciente em questão.

Ao ser constatada a irregularidade, a Vigilância Epidemiológica de Americana comunicou o Grupo de Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria Estadual da Saúde responsável pela coordenação da campanha em nível regional.

A pasta também encaminhou ofício ao cidadão, solicitando explicações, bem como submeteu o caso ao crivo da Secretaria de Negócios Jurídicos, da prefeitura.

“O processo segue em trâmite e as medidas jurídicas cabíveis serão tomadas, sendo que nenhum outro caso foi registrado desde então”, informa a prefeitura.

As outras prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) também foram perguntadas se registraram casos de terceira dose.

Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré disseram que não e Nova Odessa ainda não respondeu.