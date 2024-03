Cidade teve média de máximas de 33,7°C, superando os 32,8°C registrados no verão de 2018/2019

Terminou nesta quarta-feira (20) o verão mais quente de Americana desde 2015, quando o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) iniciou as medições de temperatura no município por meio da estação instalada nas dependências do Tiro de Guerra, na Vila Lourecilda.

Foi o 2º verão mais seco de Americana na série histórica do Ciiagro – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com dados do centro, levantados pelo LIBERAL, de 22 de dezembro de 2023 a 20 de março deste ano a cidade teve média de temperaturas máximas de 33,7°C, superando os 32,8°C registrados no verão de 2018/2019.

Outras duas informações que mostram que a estação neste ano apresentou dias mais quentes do que o normal são a temperatura média, de 27,4°C, e a média de mínimas, de 21,1°C, também recordes desde 2015.

Por fim, foi o 2º verão mais seco da cidade na mesma série histórica, com 462 mm no acumulado de chuvas — maior apenas que 2016/2017 com 434 mm.

Os registros de Americana vão ao encontro do apontado pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em boletim divulgado nesta quarta.

Segundo o centro meteorológico, o verão de 2023/2024 da RMC (Região Metropolitana de Campinas) foi o 4º mais quente desde 1989/1990 e o mais quente desde 2013/2014. Também foi o 2º verão menos chuvoso, à frente apenas de 2013/2014.

Fenômeno

“A principal e mais imediata explicação para a anomalia de temperaturas é a influência do fenômeno ‘El Niño’, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. No sudeste do Brasil, o impacto se dá nas temperaturas”, explicou o Cepagri.

O forte calor pode sofrer uma quebra devido à chegada de uma frente fria à região, logo nos primeiros dias do outono.

Nesta quinta (21), a previsão do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) é que a máxima seja de 35°C e a mínima de 23°C.

Porém, de sexta (22) até terça da semana que vem (27) as máximas devem variar de 25°C a 28°C e as mínimas de 19°C a 22°C.

De acordo com o Cepagri, há possibilidade de anomalias climáticas no outono deste ano, com chuvas abaixo e temperaturas acima da média para a estação.