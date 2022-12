Americana registra saldo positivo de 945 novas empresas no ano

Americana registrou um saldo positivo de 945 novas empresas entre janeiro e novembro deste ano, de acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O número é resultado da quantidade de negócios abertos (1.677) menos os empreendimentos que encerram as atividades no período (732).

No ano passado, o saldo na mesma época foi de 916. Portanto, neste ano, o percentual de novas empresas cresceu 3,16% no município, com destaque para o setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com 255 novos empreendimentos.

Professor de Economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), Marcos Dias afirma que, apesar do crescimento pequeno, é um saldo positivo e que deve ser celebrado, principalmente no momento atual.

Patrícia Anésio abriu uma loja de calçados neste ano – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Esses dados podem ser resultado de um processo de retomada da atividade econômica do período pós-pandemia, em que muitos estabelecimentos foram fechados”, diz.

Formada em nutrição, Patrícia Anésio resolveu, em 2022, ser dona do próprio negócio. Ela abriu uma loja de calçados femininos na Avenida Fortunato Faraone e só tem motivos para comemorar.

“Tinha muita vontade de empreender e acabei optando por uma franquia, pois sei que hoje o mercado é muito competitivo e tem que ser muito estruturado e profissional para ter mais chance de sucesso. Estou com apenas quatro meses de empresa aberta, mas os resultados já superaram a expectativa da franquia”, afirma.

Depois do comércio e reparação de veículos automotores, os segmentos que mais abriram e fecharam empresas foram o de atividades administrativas e serviços complementares e o de atividades profissionais, científicas e técnicas. Os dois setores abriram, cada um, 167 empreendimentos e fecharam 73 deles, restando um saldo positivo de 94 novas empresas.

O professor da Fatec explica que o fato de esses setores serem os que mais abriram e fecharam as portas é porque são os que concentram o maior número de empresas. “Por isso é muito comum surgir uma pequena empresa na esquina e outra fechar na esquina oposta”, explica.

MENOS DE UM ANO. Segundo Eliane Rosandiski, economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, quando falamos de pequenas empresas é normal que se tenha uma taxa de mortalidade desses empreendimentos no primeiro ano de vida. Isso significa que muitas empresas começam, mas as pessoas não têm uma prática de gestão e não conseguem um plano adequado para esse empreendimento sobreviver.

“Muitas vezes não adianta só ter uma boa ideia, tem que ter uma habilidade para fazer a gestão, por isso que tem tanta mortalidade de empresa. Uma fecha, mas outra abre”, comenta Eliane.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, o saldo positivo é fruto de uma economia em bom momento no Brasil, mas também é um reflexo da força econômica regional da cidade. “Segundo o Sebrae, temos um percentual de empreendedores acima da média regional e nacional”, afirma.