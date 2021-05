Americana registra o terceiro mês mais fatal da pandemia

Com mais dez óbitos nesta segunda, maio foi terceiro mês a bater mortalidade do pico da primeira onda

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais dez mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (24), fazendo de maio o terceiro mês mais mortal desde o início da pandemia. Pelo terceiro mês consecutivo, a cidade supera a mortalidade do pico da primeira onda da doença, em 2020.

Considerando a data do falecimento, foram registradas 48 vítimas este mês. Em julho do ano passado, foram 46 óbitos, e em agosto haviam sido 45. Os meses com maior mortalidade são abril (108 óbitos) e março (99) de 2021.

Com os 10 óbitos informados pela Vigilância Epidemiológica no boletim desta segunda-feira, o número de vítimas da pandemia sobe para 547 na cidade. Os pacientes eram oito mulheres e dois homens, que faleceram de 18 a 21 de maio.

INTERNAÇÕES

Os quatro hospitais de Americana somam 138 internados, dos quais 64 estão em leitos com respiradores e 74 em enfermarias. O número de pacientes hospitalizados tem aumentado nas últimas semanas e já se assemelha ao cenário observado em meados de abril.

A taxa geral de ocupação de leitos com respiradores está em 78% na cidade. Apenas o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (14) e o Hospital Unimed (quatro) tem vagas com respiradores. São Lucas e São Francisco operam na capacidade máxima.

As enfermarias têm ocupação em 90% nos quatro hospitais. Há vagas apenas no Hospital Municipal (cinco) e São Francisco (três).

ÓBITOS

Santa Bárbara d’Oeste informou cinco mortes pelo coronavírus. As vítimas eram três mulheres de 61, 57 e 66 anos; e dois homens de 64 e 63 anos. Eles faleceram entre os dias 18 e 23 de maio. No total, a cidade contabiliza 524 vítimas da pandemia.

O município segue com lotação nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da rede pública. Os leitos com respiradores tinham 34% de ocupação nesta segunda-feira, e as enfermarias 70%.

Na região, Sumaré informou a 748ª morte pela doença, mas os dados do paciente não foram revelados até o fechamento desta edição. Hortolândia e Nova Odessa não informaram óbitos e seguem com, respectivamente, 511 e 156 vítimas.