Americana registra menor umidade relativa do ar desde 2021

Estação do Ciiagro registrou no fim da tarde desta quarta umidade relativa do ar de 9,7%, considerada preocupante

A estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) em Americana, instalada dentro do TG (Tiro de Guerra), na Vila Louricilda, registrou no fim da tarde desta quarta-feira (4) umidade relativa do ar de 9,7%, a menor do município desde 2021.

Embora o nível tenha melhorado para 35,8% às 18h desta quinta (5), ainda é considerado baixo e a situação demanda cuidados quanto à saúde das pessoas, principalmente crianças e idosos.

Baixa umidade bateu recorde em Americana na quarta-feira

Conforme o LIBERAL noticiou, o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), alertou para a possibilidade de baixa umidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta semana.

Ainda de acordo com o Cepagri, esse cenário tem relação com a onda de calor que tem impactado a região desde segunda (2). Ao longo dos últimos dias, a massa de ar quente e seco se intensificou e, junto às queimadas, fez com que a umidade caísse a níveis considerados preocupantes, já que o mínimo admitido como ideal pela ONU (Organização das Nações Unidas) é de 60%.

A estação do Ciiagro em Americana registrou, por volta das 17h desta quarta, umidade de 9,7%, o menor valor desde 23 de novembro de 2021 — quando foi contabilizado 9,5%. Além disso, esses são níveis mais baixos já atingidos pela cidade dentro da série histórica do banco de dados, que tem início em novembro de 2015.

“A baixa umidade traz desconforto para as vias respiratórias, mucosas e ressecamento de pele. Também pode agravar alguns problemas de saúde, como pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios e cardíacos. Outra situação é a desidratação, que necessita de atenção por conta de idosos e crianças”, atentou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

O cenário, segundo Bruno, poderá ter uma pequena melhora nos próximos dias, com a passagem de uma frente fria pelo litoral do Estado de São Paulo e que deverá influenciar tanto as temperaturas quanto a umidade. Entretanto, não há expectativa de chuva, que é o mecanismo de maior influência no índice.

“A melhora a partir desta sexta é por conta dos ventos, que favorecem a dispersão dos poluentes atmosféricos e proporcionam a entrada de umidade do oceano, aliviando um pouco. Mas mesmo assim, a umidade deverá continuar na casa dos 30%, o que ainda é baixo”, explicou o meteorologista.