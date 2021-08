Americana registra menor temperatura desde 2015

Os termômetros marcaram, segundo o centro, 4,75°C - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Americana registrou nesta sexta-feira a menor temperatura desde novembro de 2015, quando teve início a série histórica de medições do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) na cidade. Os termômetros marcaram, segundo o centro, 4,75°C. A temperatura foi apenas levemente menor do que a registrada em 20 de julho, que ficou em 4,78°C.

A queda intensa nas temperaturas se deu por conta da passagem de uma frente fria pela região, que deu passagem a uma massa de ar polar.

“Ela vem realmente de regiões polares, atravessou todo o Sul do país, provocou declínio acentuado e chegou na nossa região com intensidade forte”, explicou a meteorologista Ana Ávila, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

A temperatura mais baixa deste ano foi registrada em Urupema, no Estado de Santa Catarina, nesta sexta-feira. Segundo o Portal Climatempo, a estação meteorológica na cidade marcou temperatura negativa de -8,9°C.

A capital paulista registrou recorde de frio na estação meteorológica do Mirante de Santana, que marcou 4,3°C.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a menor temperatura registrada pelo Ciiagro foi em Nova Odessa, com 0,45°C. Em Santa Bárbara d’Oeste, os termômetros registraram 3,61°C. Hortolândia e tiveram temperatura de, respectivamente, 3,43°C e 3,25°C.

Final de semana terá frio menos rigoroso

As temperaturas seguem frias na noite desta sexta-feira, mas o frio deve ser menos rigoroso ao longo do final de semana. A previsão do Cepagri indica mínimas de 8° no sábado, com máximas que podem chegar a 20°.

No domingo, a mínima pode alcançar os 10°, com máxima prevista para 22°. Na segunda-feira, a temperatura pode ficar entre 11° e 25°.

Ana Ávila informou que não está prevista nenhuma nova entrada de frente fria ou massa polar na próxima semana. Por outro lado, a umidade relativa do ar deve ficar em níveis ruins.

A temperatura vai se manter mais agradável, mais normal. Haverá predomínio de sol, e a umidade ficar baixa. Vamos acompanhando os próximos dias daqui para frente se haverá outra massa em agosto, mas para a próxima semana não”, explicou a pesquisadora.