Americana registra mais quatro mortes causadas por Covid-19

A Prefeitura de Americana confirmou, na tarde desta terça-feira (28), mais quatro mortes causadas pelo coronavírus. Com essas novas mortes, o município contabiliza 970 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

Segundo nota, todas as vítimas eram homens e estavam internadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi:

Idoso, de 68 anos, morador do bairro Parque da Liberdade, com doença vascular crônica, faleceu no último dia 24;

Homem, de 94 anos, morador do bairro Jardim da Paz, com suboclusão intestinal, faleceu no dia 25;

Morador do bairro Antônio Zanaga, de 85 anos, que portava doença cardiovascular crônica, também faleceu no dia 25;

E um homem de 89 anos, morador do Centro, sem informações de doenças preexistentes, faleceu no último domingo, 26.

Também nesta terça-feira, a Vigilância Epidemiológica registrou 586 casos positivos da doença, elevando o total para 41.615 casos positivos, sendo 12 internados, 1.094 em isolamento domiciliar e 39.539 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 82.262 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Leitos

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 31,58% de leitos com respiradores (de 19 no total, 6 ocupados) e de 23,08% de leitos sem respiradores (de 26 no total, 6 ocupados).