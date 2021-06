Americana registra mais oito mortes pelo novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou no boletim do coronavírus desta segunda-feira (28) mais oito mortes pela doença. Os óbitos foram registrados entre 19 e 26 de junho. No total, a cidade tem 679 vítimas desde o início da pandemia.

As mortes por Covid informadas hoje eram:

Homem, 34 anos, morador do bairro Vila Omar, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 19 de junho;

Mulher, 67 anos, moradora do bairro Vila Gallo, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de junho;

Mulher, 88 anos, moradora do bairro Nova Carioba, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de junho;

Mulher, 80 anos, moradora do bairro Jardim Lizandra, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de junho;

Mulher, 73 anos, moradora do bairro Balneário Riviera, portadora de hipertensão arterial e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 24 de junho;

Mulher, 87 anos, moradora do bairro Frezzarim, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 25 de junho;

Mulher, 85 anos, moradora do bairro Jardim Helena, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 26 de junho;

Homem, 86 anos, morador do bairro São Manoel, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 26 de junho.

O município também teve confirmados 291 novos casos. Com isso, a situação na cidade é de 22.397 infectados, dos quais 20.996 se recuperaram. Entre os casos ativos, 54 estão internados e 668 estão em casa. Há ainda 140 casos suspeitos aguardando resultados de exames.