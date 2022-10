Americana registra em setembro menor número de casos de coronavírus no ano

Dados da Prefeitura de Americana mostram que setembro teve o menor número de casos de Covid-19 neste ano. Também é o mês em que, por enquanto, não houve nenhuma morte registrada, algo que não ocorria desde o início da pandemia, mas que pode mudar caso haja uma notificação tardia.

Para se ter uma ideia da redução, em janeiro, foram contabilizados 7.469 casos. Houve uma queda significativa em abril, com 313 ocorrências positivas, voltou a subir em junho com 3.052 notificações, caiu para 592 em agosto e, em setembro, foram 190 casos.

Médica infectologista que atua no Hospital Unimed em Americana, Ártemis Kílaris afirma que os dados são compatíveis com o controle da epidemia. “O sucesso da redução da transmissão do vírus é resultado das medidas sanitárias adotadas, como uso de máscaras e álcool em gel, mas principalmente à vacinação”, enfatiza.

De acordo com ela, os pacientes internados recentemente por conta da doença, tiveram uma boa evolução, sem gravidade. “E atribuímos isso à vacina”. De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 5,56% com respiradores (de 18 no total, só um ocupado) e de 8% sem respiradores (de 25 no total, dois ocupados).

A queda no número de casos acompanha o índice de transmissão na região de Campinas, que está abaixo de 1 desde a segunda semana de agosto, conforme dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, que passou a fazer o monitoramento em setembro de 2020.

O índice chegou a 0,89, o que aponta provável controle da transmissão. O número demostra que um grupo de 100 pessoas com o vírus pode infectar outras 89. Em fevereiro deste ano, a taxa de transmissão era de 1,07 e, em janeiro, atingiu 1,63.

Coordenadora do projeto e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo), Marilaine Colnago afirma, no entanto, que apesar da estabilidade, a pandemia só estará perto do fim quando o índice estiver próximo de zero.

“Na região de Campinas, a média móvel de internação estagnou, não teve nenhuma queda muito significativa desde agosto, mas está estagnada em um valor baixo. Em 9 de outubro teve o menor registro de ocupação em UTI Covid. Isso, porque a vacinação está surtindo muito efeito e não teve o surgimento de nenhuma nova variante”, destacou.

Cenário – Americana registrou, desde o início da pandemia, 45.201 casos positivos da doença, sendo que 43% deles, o que corresponde a 19.575 notificações, foram confirmadas neste ano. O número de mortes provocadas pela Covid-19 chegou a 998.