Americana registra dois casos de violência doméstica na madrugada de domingo

Em ambos os casos as mulheres precisaram passar por exames de tomografia devido às agressões no rosto

Duas mulheres foram vítimas de violência doméstica na madrugada deste domingo (26), e precisaram de atendimento médico, além de exames de tomografia, por conta das lesões que sofreram dos companheiros. Um dos agressores foi preso e o outro não foi localizado.

O primeiro caso foi registrado às 5h no bairro Conserva, onde a Gama (Guarda Municipal de Americana), foi acionada e, ao chegar no local, encontrou com a vítima, uma mulher de 31 anos, na esquina da residência onde mora com o companheiro.

Aos patrulheiros ela relatou que essa não é a primeira vez que é agredida e que neste domingo, após uma discussão, o marido lhe atingiu com tapas e socos, além de ironizar as lesões perguntando qual tímpano dela ele teria perfurado com as pancadas. Ele também jogou o celular da família no telhado.

Os guardas foram até o imóvel onde encontraram com o agressor, um homem de 28 anos, que confessou ter agredido a companheira e afirmou que a discussão teria começado por conta de dívidas que o casal contraiu.

Ele foi levado à delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e preso. Já a mulher passou por atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas precisou ser transferida para outra unidade de saúde para a realização de uma tomografia.

Já o segundo caso foi registrado às 7h, também pela guarda municipal, que foi acionada pelo Hospital Municipal de Americana para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No HM, a vítima, de 33 anos, contou que passou a noite com seu companheiro, de 37, em um posto de combustível bebendo e depois, quando retornavam para casa de carro, houve uma discussão e o homem passou a agredi-la com socos e puxões de cabelo. Ela conseguiu se desinclinar e desceu do veículo. Como estava próximo ao hospital, ela foi até local a pé para pedir socorro.

Ela passou por atendimento médico e também precisou fazer uma tomografia para analisar as lesões no rosto, ocasionadas pelas pancadas.

Em seguida ela foi levada a delegacia de Americana para registro da ocorrência e, apesar dos ferimentos, a mulher optou por não dar continuidade a denúncia de agressão e foi embora antes do término do registro. O companheiro dela não foi localizado.