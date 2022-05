Americana registra dois capotamentos de carros nesta quinta

As duas ocorrências foram atendidas pelo corpo de bombeiros e as vítimas tiveram apenas ferimentos leves

Americana registrou dois capotamentos de carros na manhã desta quinta-feira (5). As duas ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e, em ambos casos, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta de 7h30, um carro capotou após uma colisão de veículos na Rua dos Cravos, na Cidade Jardim II. A motorista precisou ser levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas apenas com ferimentos leves, segundo a equipe de socorristas.

Motorista foi socorrida com ferimentos leves ao Hospital Municipal de Americana

Mais tarde, às 9h30, na Avenida Brasil, um homem seguia com seu carro pela via quando, ao tentar desviar de um outro carro que saía do estacionamento, acabou colidindo. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o seu veículo capotou. Um terceiro carro também se envolveu no acidente.

Três carros se envolveram em acidente na Avenida Brasil e um capotou, não houve vítimas

Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já tinham deixado seus automóveis e não precisaram de atendimento médico.

Guardas Municipais estiveram na Avenida Brasil para garantir a fluidez do trânsito.