Americana registra dia mais frio do ano, com 9,3°C

Americana registrou nesta terça-feira (2) o dia mais frio de 2024. Por volta das 5h, o município marcou 9,3°C, de acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Além de ser a menor temperatura do ano, esse é o menor número em quase 12 meses.

A última vez que o município havia tido um dia de frio mais intenso foi em 17 de julho do ano passado, quando os termômetros marcaram 9°C. Durante o período em que Americana registrou 9,3°C, nesta terça, a umidade relativa do ar era de 100% – valor que seguiu até por volta das 10h.

Apesar do dia mais frio do ano, restante da semana deve ter temperaturas elevadas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Apesar de ter sido a temperatura mais baixa do ano, o valor poderia ter sido ainda menor. De acordo com o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), a neblina que atingiu toda a cidade no período da manhã reteve a queda da temperatura.

A marca abaixo dos 10°C foi consequência da passagem de uma frente fria pela região no fim de semana, que ocasionou a entrada de um ar de origem polar. Além disso, a segunda-feira (1º) de tempo nublado impediu a radiação solar de aumentar a temperatura.

“Quando há uma situação de céu claro, como foi na última noite, favorece a perda de radiação e aí há a queda nas temperaturas por conta disso. A condição de ventos fracos também acaba favorecendo a estratificação térmica, ou seja, o ar mais frio é mais denso e tende a ocupar as porções mais baixas do terreno”, disse ao LIBERAL.

Temperatura deve voltar a subir

No entanto, os próximos dias devem ser de temperaturas elevadas. De acordo com o CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), a temperatura em Americana deve variar entre 14°C e 29°C nesta quarta-feira (3).

No decorrer da semana, a temperatura máxima continuará na mesma faixa, enquanto a mínima está prevista para alternar entre 13°C e 14°C.

“A tendência para os próximos dias é que as temperaturas subam, embora as mínimas nas madrugadas ainda fiquem amenas, com aquela sensação de frio, as máximas sobem bastante. Até o final da semana teremos temperaturas em elevação”, completou o meteorologista.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.