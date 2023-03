Americana registra aumento nos casos de estupro de vulnerável

Americana registrou um aumento no número de casos de estupro de vulnerável no primeiro bimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) nesta segunda-feira.

No primeiro bimestre deste ano foram registrados dez casos, contra apenas um no mesmo período em 2022, correspondendo um aumento de 900%.

Somente em fevereiro de 2023, a cidade registrou sete ocorrências de abuso sexual contra vulneráveis – no mesmo período do ano passado, nenhum caso foi notificado. Esse é o maior número de registros desse crime desde janeiro de 2020 em Americana. Já no primeiro mês do ano, três crimes foram registrados, contra um em janeiro de 2022.

Com os dez casos notificados neste ano, Americana já teve 25% do total de registros feitos em 2022, quando 25 ocorrências do tipo foram contabilizadas.

Os números informados são somente de crimes que foram denunciados à Polícia Civil, mas a estimativa é que apenas 8,5% dos casos são notificados no Brasil, segundo estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Em entrevista ao LIBERAL, o delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), José Donizeti de Melo, explicou que o aumento expressivo de denúncias não remete necessariamente a um grande aumento no número de casos. “À medida em que a polícia mostra serviço, ela ganha mais credibilidade e as pessoas ficam mais seguras para denunciar” disse.

José Donizeti de Melo, delegado da DDM de Americana – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Além disso, Melo contou que os estupros ganharam uma amplitude muito grande e crimes de abuso sem penetração também têm sido cada vez mais denunciados. “Tocar nas partes intimas das vítimas titula como estupro, mas quando se tem um indício desses, é feito uma apuração e nem sempre a situação se mostra da gravidade como foi dito na primeira informação”, completou.

O delegado também explicou que as medidas protetivas são concedidas de modo imediato, a fim de afastar os agressores, mas que é difícil criar alguma prevenção contra os estupros, especialmente de vulneráveis.

“A policia faz uma orientação, tenta divulgar, faz palestras incentivando a denúncia, porque a maioria [dos agressores] são familiares, são parentes. E como você vai prever um negócio desse?”, finalizou.

Para denunciar basta ligar para o número 100, ou ainda para o telefone da DDM de Americana: (19) 3406-8754.