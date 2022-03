Americana registra a primeira morte por dengue em 2022

Um homem de 60 anos, morador do Centro de Americana, é o primeiro caso de morte por dengue na cidade em 2022. A informação é da Vigilância Epidemiológica do município.

A vítima, que estava internada em um hospital particular com o diagnóstico de dengue hemorrágica, causada pelo sorotipo 1 do vírus, faleceu no dia 4 de março, mas o óbito só foi divulgado pela Prefeitura de Americana na noite desta quarta-feira (23).

O resultado do exame foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo.

O primeiro caso de morte por dengue na cidade foi registrado dentro de um cenário em que 165 pacientes contraíram a doença desde o início do ano. No período, 223 casos suspeitos foram descartados e, atualmente, 36 pessoas aguardam o resultado de exames.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que vem realizando atividades de combate à doença por meio do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), e que, dentro de 15 dias, uma empresa terceirizada vai começar atuar no município para ajudar em ações de prevenção.