Americana registra 7º caso de varíola dos macacos

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou nesta terça-feira (20) mais um caso de varíola dos macacos no município. Com a confirmação, a cidade registra sete pessoas contaminadas com a doença. O paciente é um um homem de 38 anos, com quadro de saúde estável e que está em isolamento domiciliar.

Ele está sendo acompanhado pelo SAE (Serviço Especializado em Infectologia), assim como os seus familiares próximos. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, os casos já registrados não têm relação entre si.

O município possui 19 casos notificados, sendo 14 em pacientes residentes e cinco de outras cidades. Dos residentes, sete foram confirmados e sete descartados. Não há nenhum caso suspeito aguardando resultado de exame.

A prefeitura salienta que os sintomas da doença incluem lesões cutâneas (pápulas, vesículas ou crostas), dor de cabeça, febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e fraqueza. A transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão de gotículas.