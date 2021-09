Americana registra 6,35 mm de chuvas em agosto e fica abaixo do esperado para o mês

O acumulado de chuvas no mês de agosto em Americana ficou bem abaixo do esperado para o período, segundo levantamento do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), que tem uma estação no município. Foram registrados 6,35 milímetros quando o ideal varia entre 25 e 30 milímetros.

Americana registrou chuva no último sábado (28), mas ainda assim a quantidade para o mês ficou bem abaixo do esperado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal_28.08.2021

Em agosto do ano passado o volume foi um pouco maior, mas mesmo assim inferior ao esperado, com índice de 8,64 milímetros. Neste ano, janeiro foi o mês mais chuvoso com 385,05 milímetros.

Meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), Bruno Kabke Bainy, afirmou em entrevista ao LIBERAL que agosto é tipicamente o mês mais seco na região. As chuvas, em geral, se concentram em três dias, de acordo com ele.

Segundo o meteorologista, a primeira semana do mês foi bastante fria, reflexo da onda de frio no final de julho. A partir da segunda semana, explicou, as temperaturas começaram a subir gradativamente.

“Não tivemos passagens de frente fria, tivemos alguns momentos que passaram pelo litoral e oceano, e causaram uma leve queda nas temperaturas, mas nada significativo a ponto de provocar chuva”.

Bruno afirmou que boa parte da quinzena de agosto teve a atuação de uma massa de ar quente e seco, o que deixou a atmosfera estável, inibindo a formação de chuvas. Isso proporcionou, de acordo com o meteorologista, tempo bastante seco, umidade relativa baixa e favoreceu a propagação de queimadas, tornando a qualidade do ar muito ruim.

Para os próximos dias e começo da semana que vem, o tempo deve seguir firme e as temperaturas voltam a subir gradativamente. Até o final de semana, a cidade deve entrar em estado de atenção com umidade relativa do ar abaixo dos níveis considerados saudáveis e termômetros acima dos 30°.