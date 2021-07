Segundo a vigilância, as ações realizadas em conjunto com a Gama têm surtido efeito positivo

Os flagrantes ocorreram entre os dias 10 de junho e 11 de julho

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana registrou 36 autuações e interditou seis estabelecimentos por desrespeito às medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19). Os flagrantes ocorreram entre os dias 10 de junho e 11 de julho. Outros 24 comércios também foram notificados no período.

O LIBERAL questionou à prefeitura se os estabelecimentos interditados ainda permaneciam fechados e se alguma das autuações resultou em cobrança. A Uvisa disse somente que os processos estão em fase de instrução, defesa e parecer técnico.

Segundo a vigilância, as ações realizadas em conjunto com a Gama (Guarda Municipal de Americana) têm surtido efeito positivo. No último final de semana, os agentes notaram que os estabelecimentos têm colaborado com maior rigor, principalmente no controle de aglomerações e distanciamento social. “As fiscalizações continuam, tendo como prioridade a orientação dos comerciantes”.

Sobre as multas, a prefeitura informou em entrevista recente ao LIBERAL que se houver necessidade da aplicação, os valores serão estabelecidos com base no Código Sanitário, que prevê autuação de até R$ 290 mil. Pela falta de uso de máscara, a multa é de R$ 5.025,02 por estabelecimento, por cada infrator.

Entre as irregularidades encontradas nos estabelecimentos fiscalizados destacam-se excesso de pessoas, algumas até sem máscaras, comércios não respeitando o espaçamento entre as mesas, falta de alvará e descumprimento do horário permitido de funcionamento.