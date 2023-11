Americana receberá seminário sobre jurisprudência e atividade policial

Evento é gratuito e acontece no dia 21, no Auditório Jamil Salomão, na FAM (Faculdade de Americana)

Americana receberá no dia 21 de novembro o seminário “Jurisprudência dos Tribunais Superiores e repercussões na atividade policial”.

Gratuito, o evento será realizado no Auditório Jamil Salomão, da FAM (Faculdade de Americana), a partir das 9 horas.

Evento será realizado no Auditório Jamil Salomão, da FAM (Faculdade de Americana) – Foto: Divulgação

Voltado para o policiais e membros de demais órgãos públicos, o seminário contará com duas palestras apresentadas por delegados de polícia do Estado de São Paulo, assim como professores da Acadepol (Academia de Polícia do Estado de São Paulo).

O início do evento será com café da manhã, seguido de uma cerimônia de abertura.

A primeira palestra do dia será com o delegado de polícia Anderson Pires Giampaoli.

Em sua apresentação, irá realizar uma introdução sobre tópicos e orientações jurisprudenciais.

Em sequência, o evento segue com o mestre e doutorando em direito processual penal Rafael Francisco Marcondes de Moraes. Ele falará sobre problematizações e pontos controversos no meio.

Por fim, será destinado um tempo para interações e debates antes do encerramento.

As inscrições estão abertas por meio de um formulário online. Para se inscrever, são necessárias informações como e-mail e RG.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani