Americana receberá feira de patchwork no mês de setembro, na Fidam

Americana receberá mais um importante evento no próximo mês. Voltada ao trabalho com retalhos e considerada uma das maiores do segmento no País, a Limeira Patchwork em Americana será realizada entre os dias 13 e 16 de setembro, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Abrangendo linhas, costuras, tecidos e acessórios, assim como outros itens relacionados, a feira terá sua 12ª edição, sendo a primeira realizada em Americana, após ser sediada em Limeira desde 2010, quando foi criada. Para a estreia em solo americanense, a expectativa da organização é atrair mais de dez mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

Evento ocorre na Fidam, em Americana – Foto: Divulgação

O segmento possui mercado formado por grandes empresas, assim como pequenos e médios empreendedores, que não possuem necessariamente ligação com o setor industrial – por exemplo, pessoas que trabalham visando renda extra.

Até o momento, a Limeira Patchwork em Americana conta com cerca de 100 expositores confirmados, sendo a maioria do Estado de São Paulo.

Quanto ao público, a organização estima mais de 100 caravanas vindas de outras cidades. É o que afirma Filipe Souza, assessor de comunicação da D.A Eventos, empresa responsável pela organização da feira.

“As expectativas são ótimas. O mercado está em recuperação. Eventos recentes, em outras localidades, confirmam a retomada satisfatória das feiras de artesanato. Nosso comercial recebe dezenas de contatos diariamente, sem falar nas confirmações de caravanas. Já ultrapassamos a marca de 50 e o número tende a dobrar até o dia 13 de setembro. Vai ser uma edição de sucesso”, destaca.

As caravanas representam uma parte importante do público. Em abril deste ano, a empresa organizou a Feira Limeira de Artesanatos em Americana e, apenas no primeiro dia do evento, ônibus de 21 cidades foram até a Fidam. Para a edição de patchwork, já são mais de 50 inscritas.

Interessados na compra de estandes podem entrar em contato pelo telefone (19) 99975-2390. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram do evento, o @limeirapatchworkamericana.

