O projeto ‘Lixinho ou lixão: todos têm o seu latão’ estará em Americana entre os dias 2 e 10 de setembro com o intuito de levar conscientização ecológica para crianças, por meio de peças de teatro, oficinas com materiais recicláveis e distribuição de livros infantis, gratuitamente.

Peça de teatro faz parte do projeto sobre conscientização ambiental – Foto: Divulgação

A ação acontecerá nas Emefs Florestan Fernandes, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Milton Santos, Soma e na Escola Estadual Alcindo Soares do Nascimento.

A iniciativa ressalta o cuidado com o meio ambiente, a separação do lixo, funcionamento da coleta seletiva e as transformações positivas na natureza por meio da mudança de hábitos, de forma clara e lúdica para crianças.

De acordo com a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos), ¼ das cidades brasileiras não possuem coleta seletiva. E em 2022, o Brasil reciclou apenas 4% de aproximadamente 82 milhões de toneladas de resíduos.

A ação é realizada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, com patrocínio do Sicoob.

“A Cooperativa Sicoob Acicred sente-se honrada em poder proporcionar para a cidade de Americana essa parceria com o Projeto: “Lixinho, lixão, cada um tem seu latão, pois sabemos a importância de ensinar as crianças a amar e cuidar do meio ambiente”, disse o presidente do conselho, Márcio Rogério da Silva.