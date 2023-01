Americana receberá em 2023 eventos de artesanato e patchwork na Fidam

Americana receberá duas novas feiras em 2023. A 5ª edição da Feira Limeira Artesanatos e a 13ª Feira Limeira Patchwork serão realizadas no município durante o próximo ano e acontecerão em abril e setembro, respectivamente, na Fidam (Feira Industrial de Americana).

Iniciada em 2017, a feira de artesanato é relacionada a todos os tipos de arte manual e acontecerá de 5 a 8 de abril. Neste ano, ela voltou a acontecer depois de ser suspensa pela pandemia de Covid-19.

Expectativa de público dos organizadores para o evento de patchwork é de 30 mil pessoas – Foto: Arquivo / Liberal

A feira de patchwork, entre os dias 13 e 16 de setembro, é voltada ao trabalho com retalhos e considerada uma das maiores do gênero no País. Realizada desde 2010, o evento retornou em 2022 após dois anos de paralisação e recebeu cerca de 140 expositores na edição.

Os dois ramos possuem mercado formado por grandes empresas, mas também são fomentados por pequenos e médios empreendedores, que não têm necessariamente ligação com o setor industrial.

Além disso, existem pessoas que trabalham na área de artesanato ou patchwork buscando uma renda extra. Vindo para Americana, os eventos passarão a se chamar Feira Limeira Artesanatos em Americana e Feira Limeira Patchwork em Americana.

A escolha do município para ser a nova casa se deu pela proximidade em relação à Limeira. Assim, a organização entende que a logística de caravanas, expositores e público em geral não será afetada.

“Americana tem ótimo número de habitantes e está inserida na Região Metropolitana de Campinas, ou seja, uma localidade promissora, tudo o que o evento precisa”, afirma Filipe Sousa, responsável pelo Concurso Limeira em Patchwork em uma das feiras.

Para as edições de 2023, a expectativa é receber 10 mil pessoas na feira de artesanato e 30 mil na de patchwork. A entrada para o público é gratuita, assim como o estacionamento no local. Mais informações podem ser consultadas no site da organização e nas contas de Instagram @limeiraartesanatosamericana e @limeirapatchworkamericana.

