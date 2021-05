Americana recebe vacinas para imunizar portadores de comorbidade com 40 anos

Vacinação prossegue em Americana, via agendamento – Foto: Prefeitura de Americana

Depois de Santa Bárbara d’Oeste, a Secretaria de Saúde de Americana retirou nesta quinta-feira (27), no almoxarifado da DRS-7 (Departamento Regional de Saúde – Campinas), mais um lote com 3.965 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19), da Oxford/AstraZeneca.



O imunizante desse lote será usado para vacinar portadores de comorbidade com idade entre 40 e 44 anos, bem como os portadores de deficiência permanente cadastrados no BPC (Benefício de Prestação Continuada).

A vacinação já está disponível por meio de agendamento no site saudeamericana.com.br e acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

O posto de vacinação via drive-thru da UBS Cillos, que abriu segunda (24) e terça (25), segue fechado desde quarta (26).

A Secretaria de Saúde de Americana aplicou na quarta mais 1.406 doses da vacina contra a Covid, sendo 1.065 da primeira dose e 341 da segunda.

A primeira dose foi aplicada em 833 pacientes com comorbidade, 96 idosos com 60 anos ou mais, 118 profissionais da saúde, oito gestantes e dez pessoas acamadas. Receberam a segunda dose 313 idosos, oito profissionais da educação e 20 da saúde.

Americana contabiliza 89.890 doses aplicadas até o fim da tarde desta quarta, sendo 57.810 da primeira e 31.780 da segunda.