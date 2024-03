Americana recebe Startup Day pela primeira vez neste sábado

Acontece neste sábado (16), a partir das 8h30, o Startup Day, no Senai, em Americana. Organizado pelo Sebrae Startups com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o evento é voltado para o público empreendedor, podendo participar pessoas que têm um negócio ou planejam começar no ramo.

Essa será a primeira edição em solo americanense. A programação contará com palestrantes da área de empreendedorismo e inovação, como o consultor, mentor de startups e gestor do Sebrae Anderson Santos. “O evento reúne o ecossistema de inovação em uma programação com palestrantes e mentores que são referência para falar sobre empreendedorismo e inovação”, disse.

Participarão, ainda, empreendedores de Americana que irão apresentar cases de sucesso, assim como abordar a jornada de seus negócios. Além das palestras, o evento oferece a possibilidade de troca de informações com empreendedores de diferentes níveis. No ano passado, o Startup Day aconteceu de forma simultânea nos 26 estados e Distrito Federal, contando com cerca de 16 mil participantes.

“O Startup Day é uma grande oportunidade para quem quer tirar as ideias do papel, em um dia de imersão e contato com experiências que vão abrir a mente do participante. Indispensável para quem pretende criar ou expandir o seu negócio”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Além disso, haverá um café da manhã de boas vindas aos participantes antes do início das atividades. Posteriormente, o encerramento será com networking, previsto para as 12h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Prefeitura de Americana. Por fim, o Senai fica na Avenida Brasil, 2.801, no Parque Residencial Nardini.

