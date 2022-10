Americana recebe R$ 3,4 milhões para custear isenção em ônibus

A Prefeitura de Americana recebeu do Ministério de Desenvolvimento Regional um aporte de R$ 3,4 milhões destinado a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte coletivo urbano.

Trata-se de um repasse regulamentado por uma portaria publicada pela União em 26 de agosto. O documento prevê a distribuição de um total de R$ 2,5 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal.

Montante serve para custeio da isenção de pessoas com 65 anos ou mais – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo o governo federal, o montante serve exclusivamente para o custeio da isenção para pessoas com 65 anos ou mais.

O recurso, portanto, não poderá ser usado para a retomada da gratuidade para idosos de 60 a 64 anos. Em Americana, havia uma lei que previa o benefício para essa faixa etária, mas o texto foi julgado inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) neste ano, conforme o LIBERAL noticiou em agosto, quando os usuários começaram a perder o direito à isenção.

A prefeitura divulgou o recebimento dos R$ 3,4 milhões na última quinta-feira, por meio de publicação no Diário Oficial. Em nota enviada ao LIBERAL, o Executivo comunicou que “o processo está em fase de análise para aplicação do recurso”.

Para ter acesso ao repasse, a administração precisou fazer um cadastro junto à União. Quando abriu o crédito de R$ 2,5 bilhões, o governo Jair Bolsonaro (PL) apontou que o objetivo era ajudar os estados e municípios a enfrentarem a elevação dos preços dos combustíveis.

Os valores foram distribuídos de forma proporcional, de acordo com o número de moradores com 65 anos ou mais em cada cidade ou estado.

Conforme consta no termo de adesão firmado entre o governo federal e a Prefeitura de Americana, a administração “será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária”.

O transporte coletivo de Americana é administrado pela empresa Sancetur, por meio da Sou Americana, que recebe da prefeitura um subsídio de R$ 2,70 por passagem, o equivalente a 57% da tarifa, com limite de até R$ 700 mil mensais.