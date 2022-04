Americana recebe R$ 1,8 milhão em máquinas do governo do Estado

Os equipamentos são resultado de convênios com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e de Infraestrutura e Meio Ambiente

Chico esteve em Campinas junto de secretários municipais – Foto: Alisson Roberto / Prefeitura de Americana

O município de Americana recebeu, nesta segunda-feira, as chaves de duas das cinco máquinas destinadas às secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos pelo governo do Estado de São Paulo. Juntos, os equipamentos somam R$ 1,8 milhão.

O prefeito Chico Sardelli recebeu, durante a quinta edição do Programa Governo na Área, as chaves de uma pá carregadeira (R$ 498 mil) e de um caminhão basculante (R$ 316 mil). E, nos próximos dias, receberá uma retroescavadeira (R$ 355 mil), um trator (R$ 418.050,00) e uma trituradora de galhos (R$ 219 mil).

Os equipamentos são resultado de convênios com a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e de Infraestrutura e Meio Ambiente. O prefeito também assinou, junto ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito), a adesão ao Programa Respeito à Vida, para investimentos e melhorias no trânsito da cidade, no valor de R$ 3 milhões.

“Estou muito feliz pelas conquistas. São investimentos importantes que vão fazer o município avançar nas obras e manutenções da cidade e na qualidade de vida da população”, disse Chico Sardelli.

O chefe do Poder Executivo foi acompanhado pelos secretários de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves,de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto. O município, aguarda, agora, o comunicado oficial para recebimento dos demais equipamentos.