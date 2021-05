Americana recebe novo lote e começa a vacinar pessoas a partir de 60 anos na quarta

Americana vai receber um novo lote de vacinas na terça-feira (4) e começa a vacinar contra o novo coronavírus (Covid-19) uma nova faixa etária na quarta-feira (5), de idosos de 60 a 62 anos. Até lá, a campanha segue por agendamento, da primeira e segunda dose, para idosos com 63 e 68 anos, respectivamente.

Segundo a prefeitura, o município irá receber 9.590 doses da vacina da AstraZeneca, sendo 8.520 para a primeira dose em idosos com idade entre 60 e 62 anos. O restante, 1.070 doses, será destinado aos profissionais de saúde, também para a primeira dose.

Idosos de nova faixa etária poderão ser vacinados – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

No mesmo lote também haverá 1.410 doses da vacina CoronaVac, que será destinada à segunda dose aos profissionais da Educação.

O esquema da vacinação será definido a partir desta terça-feira (4), quando os imunizantes forem recebidos pela Vigilância Epidemiológica.

A Vigilância Epidemiológica ressalta que, quando se inicia uma nova faixa etária, o setor passa a quantificar esse grupo, “acrescendo as idades superiores a ele, já que não suspende a vacinação aos idosos com idade superior, que ainda não se vacinaram”.

Por enquanto, a campanha segue vacinando idosos com 63 anos ou mais com a primeira dose e idosos com 68 anos ou mais com a segunda dose, por agendamento.

As vacinas serão aplicadas em unidades básicas de saúde, de acordo com horários agendados no site: www.saudeamericana.com.br, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h.

Nesta segunda-feira (3), a Secretaria de Saúde de Americana aplicou 419 doses de vacina, sendo 208 da primeira dose e 211 da segunda. Foram vacinados com a primeira dose 188 idosos com 63 anos ou mais, 14 profissionais de saúde e seis trabalhadores da educação.

A segunda dose foi aplicada em 105 profissionais de saúde e 106 idosos com 68 anos ou mais. Segundo a prefeitura, o número de doses aplicadas até agora é de 66.564: 41.833 da primeira dose e 24.731 da segunda.

Dentre o total, são 2.829 idosos com 63 anos ou mais vacinados com a primeira dose.

SANTA BÁRBARA AGUARDA

A Prefeitura de Santa Bárbara informou que a vacinação prossegue no município para idosos de 63 anos ou mais e que aguarda um novo lote de vacinas para iniciar a imunização em novos grupos.