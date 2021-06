Americana recebe novo lote com mais de três mil doses da vacina da Pfizer

Somando remessa da AstraZeneca já são mais de oito mil doses para novo grupo – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Americana recebeu nesta segunda-feira (21) um novo lote com mais de três mil doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) da Pfizer. O lote será destinado à imunização de adultos sem comorbidades de 50 a 59 anos.

O grupo começou a ser vacinado na semana passada, quando Americana recebeu lote com mais de cinco mil doses da vacina da AstraZeneca para iniciar a campanha do novo grupo prioritário.

Nas redes sociais, a prefeitura informou que a Secretaria de Saúde divulgará em breve o esquema de vacinação para terça-feira (22).

Com três novos postos em funcionamento, Americana vacinou 2.888 pessoas neste sábado (19). Além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a cidade contou com vacinação no Unisal, que se tornou ponto fixo de imunização nesta semana, na FAM e no prédio administrativo da Unimed.

A cessão desses locais ocorreu para possibilitar um maior atendimento à população, já que existe um público estimado de 30 mil pessoas para ser vacinado na nova faixa de idade permitida, acima dos 50 anos.

Segundo a prefeitura, os três novos locais devem continuar imunizando a população de Americana pelos próximos dias.

Até a tarde do sábado, Americana já aplicou 114.875 doses da vacina, sendo 81.702 imunizados com a primeira dose (43,63%) e 33.173 completamente imunizados (17,71%).