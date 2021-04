Americana recebe mais 6 mil doses da CoronaVac

A Prefeitura de Americana recebeu no início da tarde desta quinta-feira (8) mais seis mil doses da CoronaVac, a vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan.

Desse total, 4.120 serão destinadas para a segunda aplicação em idosos com 72 anos ou mais.

Já o montante de 1.880 unidades será reservada para a primeira dose dos profissionais da Educação. O quantitativo é considerado suficiente para contemplar todo esse público residente na cidade

Programação da campanha será detalhada ainda nesta quinta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“A Secretaria de Saúde está finalizando a logística da vacinação desses novos grupos e, ainda hoje [quinta], serão divulgados locais e horários”, garantiu a administração.

Na quarta-feira (7), a prefeitura aplicou 539 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 168 vacinados com a primeira dose e 371 com a segunda.

Receberam a dose inicial 21 profissionais de saúde, 146 pessoas com 68 anos ou mais e um idoso acamado. Com a complementar, foram 63 profissionais de saúde, 290 pessoas com 75 anos ou mais e 18 idosos acamados.

“O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que Americana possui 17.849 pessoas com mais de 68 anos. Mas como essa estimativa está defasada, o município já vacinou 20.029 cidadãos dessa faixa etária, o que corresponde a 112% de vacinados”, informou a prefeitura.

Com esses números, a cidade atingiu 28.395 pessoas imunizadas com a primeira dose e 11.109 com a segunda.