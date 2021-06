Americana recebe mais 6.225 doses da vacina AstraZeneca

Vacinação está disponível via agendamento – Foto: Prefeitura de Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu nesta terça-feira (1º) mais um lote contendo 6.225 doses da vacina AstraZeneca contra o coronavírus (Covid-19).

A nova remessa é destinada à primeira dose para os portadores de comorbidade com 30 anos ou mais e portadores de deficiência permanente, cadastrados no BPC (Benefício de Prestação Continuada) com a mesma faixa etária, informa a prefeitura.

O município prossegue com a vacinação contra a Covid-19, tanto para primeira quanto para a segunda dose, por meio de agendamento no site www.saudeamericana.com.br.

Além dos grupos já citados, que começaram a ser imunizados nesta semana, podem tomar a primeira dose em Americana idosos com 60 anos ou mais, transplantados que estejam fazendo uso de imunossupressor com 18 anos ou mais e portadores de Síndrome de Down, também com 18 anos ou mais.

A segunda dose está disponível para idosos com 64 anos, idosos entre 68 e 70 anos, idosos com 80 anos ou mais, profissionais de saúde e profissionais da Educação.

Os portadores de comorbidades precisam apresentar comprovação por meio de receita ou relatório médico no ato da vacinação.

A Vigilância Epidemiológica esclarece que os portadores de hipertensão arterial não precisam mais comprovar o uso de até três medicamentos, bastando agora atestar o consumo de apenas um remédio para a doença.

Os moradores, independente de cada grupo e faixa etária, também devem apresentar comprovante de endereço, além de um documento com foto e CPF.