Americana recebe mais 1,2 mil doses para vacinação de crianças

A Prefeitura de Americana informou que recebeu, nesta quarta-feira (19), 1.210 doses da vacina da Pfizer para a imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência.

No total, um carregamento de 10.210 doses chegou ao município nesta quarta.

A vacinação segue apenas com agendamento, que deve ser realizado pelo site saudeamericana.com.br. A abertura da agenda acontece sempre às 14 horas para agendamento para o dia seguinte.

Americana já aplicou até agora 439.615 doses da vacina no público em geral, conforme o balanço mais recente divulgado pela Vigilância Epidemiológica. Destas, 127 doses foram aplicadas em crianças desde o início da vacinação, na última segunda-feira (17).

Aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as doses pediátricas da Pfizer são diferentes das que são aplicadas em adolescentes e adultos.

O frasco, quem tem visual laranja, traz um terço do imunizante dado aos adultos – de 30 mg – e menos diluentes. O volume aplicado no braço das crianças também é menor – de 0,2 ml, ou seja, 0,1 ml a menos do que nas doses para 12 anos ou mais.

A quantidade de doses por frasco é maior no caso da vacina pediátrica da Pfizer. São 10 doses. No caso da vacina para adultos, são apenas seis. O armazenamento também pode ser feito por um tempo mais longo, de até dez semanas, em refrigerador comum com temperatura de 2º a 8º C.

Já o intervalo entre as doses permanece o mesmo: oito semanas entre a primeira e a segunda dose.