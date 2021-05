Americana recebe novo lote e vai imunizar portadores de comorbidades acima de 50

A Vigilância Epidemiológica de Americana retirou nesta quinta-feira (13) mais um lote de vacinas contra o coronavírus (Covid-19) no almoxarifado do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), de Campinas.

Ao todo são 7.660 doses da AstraZeneca/Fiocruz. São 4.860 imunizantes da primeira dose e 2.800 da segundas dose.

Com isso, o município vai imunizar uma nova faixa etária de grupo prioritário, a partir de sexta-feira (14): portadores de comorbidades acima de 50 anos.

Portadores de comorbidades acima de 50 anos podem ser vacinados – Foto: Prefeitura de Americana

O agendamento para este grupo e outros prioritários (veja abaixo) pode ser feito, com a vacinação a partir de sexta (14), e continua no sábado (15), até que sejam esgotadas as doses disponíveis.

Receberão a primeira dose profissionais de saúde; portadores de comorbidades com 50 anos ou mais; portadores de Síndrome de Down e transplantados com idade mínima de 18 anos; idosos com 60 anos ou mais e portadores de deficiência permanente de 50 e 59 anos.

Já a segunda dose será disponibilizada aos profissionais de saúde, profissionais da Educação com 47 anos ou mais e idosos com idade entre 80 a 89 anos, que haviam recebido doses da AstraZeneca anteriormente.

O agendamento pode ser feito no site da secretaria (www.saudeamericana.com.br).

Vacinação

Americana iniciou na terça-feira (11) a vacinação de portadores de comorbidades de 55 a 59 anos, mesma data em que foi suspensa a vacinação de gestantes, já reagendada pelo Estado para segunda-feira (17).

Nesta quarta-feira (12), Americana aplicou 965 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 925 da primeira dose e 40 da segunda. Com direito à visita de secretário estadual.

A primeira dose foi aplicada em 194 idosos com 60 anos ou mais, 17 profissionais de saúde, 49 doentes renais crônicos em diálise, duas pessoas com deficiência, um transplantado, 31 trabalhadores da Educação e 631 portadores de comorbidades.

A segunda dose foi aplicada em 26 profissionais de Saúde e 14 idosos com 68 anos ou mais. Até a noite de quarta, o vacinômetro contabilizava 78.583 doses aplicadas, 51.232 da primeira e 27.351 da segunda.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde: Doenças Cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial – estágio 3

Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

Doença Cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

Obesidade mórbida

Cirrose hepática