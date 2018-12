Americana recebe evento para regularização de contratos da CDHU

Equipes da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) estarão em Americana nesta terça-feira (4) para atender mutuários ativos inadimplentes e oferecer condições para que eles regularizem seus contratos com a companhia.

O evento ocorrerá na Secretaria da Habitação, das 9h às 16h. A secretaria fica dentro do CCL, lovalizado na Avenida Brasil, nº 1.293.

Além de Americana, os municípios de Elias Fausto, Monte Mor, Lindóia, Capivari, Bragança Paulista e Amparo também recebem a ação de regularização de contratos. A expectativa é que 1.700 famílias sejam atendidas para que saiam da condição de inadimplência e regularizem seus contratos.

A CDHU oferece propostas que se aproximam das diferentes realidades financeiras desses moradores:

– O pagamento poderá ser feito à vista. Sem considerar juros e multa por atraso.

– Para famílias que têm entre 3 e 20 parcelas em atraso e irão fazer o acordo pela primeira vez – entrada de 1 prestação e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).

– Para famílias que têm entre 3 e 20 parcelas em atraso e irão fazer um novo acordo – entrada de 3 prestação e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).

– Para famílias que têm mais de 20 parcelas em atraso – entrada mínima de 5% do valor total e o restante do débito parcelado até o final do contrato, respeitando a parcela mínima do acordo de R$ 47,70 mensais (5% do salário mínimo estadual).

Com informações da assessoria de imprensa da CDHU.