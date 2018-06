Americana recebe evento de orientação veterinária

A escola Prefeito Antônio Zanaga recebe neste sábado (16) a ação Orienta Vet, no qual voluntários estarão disponíveis para tirar dúvidas de donos de pets. Além disso, será oferecida vermifugação e vacinação antirrábica. A ação será realizada em parceria das ONGS (Organizações Não-Governamentais) Anjos Peludos e Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa. O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana também vai prestar apoio ao evento.

Foto: Divulgação

Presidente da Anjos Peludos, Cristiane Marques disse que a ideia é realizar o evento mensalmente em Americana e Nova Odessa, a cada edição em um bairro diferente. No mês passado, foi realizada a primeira edição do Orienta Vet em Nova Odessa.

“É importante lembrar que não serão consultas, e sim orientações com alunos e profissionais já formados na área da veterinária, que estarão atendendo como voluntários”, disse Cristiane.

O CCZ vai participar do evento com a oferta de vacinação antirrábica para cães e gatos, além do cadastro para cirurgia de castração aos proprietários de cadelas, residentes no bairro Antônio Zanaga e imediações. A escola fica na Rua Cândido Portinari, 801, bairro Antônio Zanaga. Os atendimentos serão feitos das 10h às 14h.