Americana recebe doses de três vacinas e campanha continua neste sábado

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu nesta sexta-feira (2) mais um lote com doses de três vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19), tanto para primeira quanto para segunda dose.

Com isso, a campanha de imunização continua neste sábado (3) na cidade.

Só da AstraZeneca chegaram mais de 4 mil doses – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Ao todo, foram recebidas 7.754 doses, sendo 4.370 da AstraZeneca, das quais 2.125 são destinadas à primeira dose em pessoas de 40 e 42 anos, sem comorbidades, e 2.245 para segunda dose em idosos com 67 anos.

Chegaram ainda 1.974 doses da vacina Pfizer, também destinadas à primeira dose às pessoas de 40 e 42 anos; e 1.410 doses da CoronaVac, para segunda dose de gestantes e puérperas.



Neste sábado, a vacinação será realizada por agendamento, que deve ser feito no site da prefeitura.

Na segunda-feira (5), o esquema da vacinação volta ao normal, incluindo os outros grupos prioritários, como pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 40 anos ou mais; profissionais da educação e gestantes e puérperas com 18 anos ou mais.

Poderão tomar a segunda dose a partir de segunda os profissionais de saúde, profissionais da educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 64 anos ou mais.