Americana recebe a Caravana da Coca-Cola no dia 18 de novembro

Ao todo, serão cinco caminhões iluminados e sonorizados com a presença do Papai Noel

Americana receberá a Caravana de Natal da Coca-Cola no dia 18 de novembro. Ao todo, passarão pelo município cinco caminhões iluminados e sonorizados, que contarão com cenografia. Além disso, haverá um Papai Noel que percorrerá ruas e avenidas do trajeto, que se inicia às 20h30.

Caravana da Coca-Cola em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A confirmação da caravana foi feita na tarde desta segunda-feira (30), pela prefeitura. O trajeto completo está previsto para durar uma hora e meia. O itinerário terá início no Supermercado São Vicente do São Vito, na Rua João Bernestein, 630, enquanto o encerramento será na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Terramérica.

A cenografia da ação conta com a casa do Papai e da Mamãe Noel, assim como ativações envolvendo inteligência artificial. Neste ano, a campanha tem o objetivo de transmitir a mensagem de que todos podem resgatar e fortalecer a magia do natal. O slogan é “Desperte o Papai Noel que Há em Você”.

“A passagem da Caravana da Coca-Cola é um dos momentos mais esperados do ano e estamos muito felizes com o retorno deste evento mágico para Americana. Esperamos que a caravana encontre casas iluminadas e deixe um caminho de encantamento e paz por onde passar”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Concerto natalino

Junto ao anúncio da caravana, a prefeitura anunciou o 3º Concerto de Natal, no dia 3. A apresentação será da Orquestra Filarmônica do Senai de Americana e acontecerá às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

O ingresso é solidário e pode ser trocado por 1 litro de leite, tanto no Senai quanto na bilheteria do teatro.