Americana recebe a primeira edição do Festival do Torresmo a partir desta sexta

Americana recebe pela primeira vez o Festival do Torresmo. O evento é aberto ao público e acontece a partir desta sexta-feira (14) e vai até domingo (16), das 12h às 22h, na Fidam (Feira Industrial de Americana), localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A primeira edição do festival terá um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

O evento conta também com a presença do chef renomado e internacionalmente conhecido, Adan Garcia, especialista em porco. Durante todos os dias do evento, o público poderá conferir os mais variados pratos preparados por ele, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

Haverá, também, cervejarias convidadas e opções de doces para a sobremesa, como o tradicional churros de doce de leite e morango com Nutella, entre outras combinações.

Com entrada gratuita, o evento terá atrações musicais e contará com espaço kids e área Pet Friendly. O festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Com entrada gratuita, evento tem cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos

Serviço: Festival de Torresmo

Dias e horários: de 14 a 16 de janeiro, das 12h às 22h

Local: Fidam – Feira Industrial de Americana

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel – Americana Preço médio de consumo: de R$ 10,00 a R$ 50,00

Entrada: Gratuita

*Estagiária, sob supervisão de Luciano Bianco