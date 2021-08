Americana recebe 6.225 doses da AstraZeneca para 2ª dose de pessoas com comorbidades

Americana recebeu nesta quarta-feira (25) mais 6.225 doses de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), da AstraZeneca, as quais serão utilizadas na segunda dose às pessoas portadoras de comorbidade.

Nesta quarta, o município contabilizou 171.642 aplicações de primeira dose em moradores com 18 anos ou mais, o que representa 91,7% dessa população, de acordo com os dados do IBGE referentes ao ano de 2020.

Americana começou a vacinar adolescentes com comorbidades na semana passada – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Já a segunda dose teve cobertura de 40%, sendo vacinados 76.628 moradores.

Conforme apurado pelo LIBERAL, a expectativa é de que metade da população adulta tenha completado o esquema vacinal em setembro.

A prefeitura estima ainda finalizar a imunização com as duas doses dos adultos até novembro.

Americana segue vacinando moradores com 18 anos, gestantes, portadores de comorbidade, profissionais da educação, pessoas com 18 anos ou mais e adolescentes de 12 a 17 anos, sendo gestantes, portadores de comorbidade e de deficiência permanente.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria de Saúde, clicando aqui.