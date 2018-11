Americana recebe 2,5 mil jovens para o Campori

Até domingo, 2,5 mil crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos ficarão reunidos em Americana para o Campori, acampamento promovido pelo Clube dos Desbravadores, entidade ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento acontece no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), com participantes de 70 cidades da região de Campinas.

Segundo o coordenador da regional local dos Desbravadores, José Wendeo Nascimento Santos, o objetivo do evento é promover a integração entre todos os clubes e ao mesmo tempo reforçar com as crianças o que elas aprenderam ao longo do ano durante atividades promovidas pelo clube. “Vamos reforçar com as crianças o que elas aprenderam ao longo do ano através de atividades que lembram uma gincana”, disse Santos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com ele, o evento também é importante para divulgar o trabalho desenvolvido pela organização. O Clube dos Desbravadores é uma entidade que existe no mundo todo, sempre trabalhando com crianças até 15 anos. Em Americana, existe desde 1978.

São seis clubes na cidade, em diferentes regiões. Cada um deles desenvolve atividades na comunidade onde está inserido.

“É um trabalho de cunho social e gratuito. Muitas dessas crianças vivem em condições de vulnerabilidade social. O que trabalhamos com elas são conceitos de bons costumes, de família, incentivo à educação, respeito à Pátria, defesa e respeito ao meio ambiente”, exemplifica o coordenador.

A abertura oficial do Campori de Americana estava prevista para ontem à noite. As competições acontecem entre os clubes das 70 cidades e no domingo à noite os vencedores serão premiados.

Amanhã pela manhã os participantes do Campori estarão em diferentes pontos da cidade.

Numa parceria do evento com as secretarias de Saúde e Meio Ambiente de Americana, eles distribuirão panfletos chamando a atenção da população para assuntos como preservação do meio ambiente e prevenção a doenças.