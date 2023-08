Americana recebe 1º Festival de Café neste final de semana

Americana conquista lugar no roteiro nacional de cafés especiais ao receber neste sábado (19) e domingo (20) o 1º Festival de Café Amaro Experience. Realizado no espaço da Amaro Café, na Vila Santa Catarina, o evento gratuito e aberto ao público contará com experiências para apaixonados pela bebida e a penúltima etapa do Desafio Koar – competição nacional que reúne baristas e amantes de cafés de todo o país.

Das 10h às 20h, no primeiro dia, e das 10h às 18h, no segundo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer marcas de café de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e outros produtos relacionados para degustações, harmonizações e experiências, a maioria delas gratuita. Os dois dias terão shows ao vivo de músicas regionais e a cafeteria oferecerá oficinas técnicas para os apaixonados por café.

Amaro Café está localizado na Vila Santa Catarina, em Americana – Foto: Divulgação

“Será um evento para quem valoriza o café e uma boa gastronomia, porque também teremos cervejaria, vinhos, queijos, doces e pães artesanais, muitas atrações. Queremos quebrar uma barreira que existe sobre o café de qualidade ser frescura e muito caro. Queremos torná-lo mais acessível e disponível para todos“, diz Diego Moreno Amaro, proprietário da Amaro Café, criador e realizador do Amaro Experience, ao LIBERAL.

Segundo Diego, o evento é a última oportunidade para moradores da região sudeste participarem do Desafio Koar. As inscrições ocorrem até sexta-feira (18), pela plataforma Sympla, com taxa de inscrição de R$ 100. A etapa vale a vaga na semifinal da Copa Koar Sudeste 2023 e posiciona Americana no roteiro nacional de cafés especiais.

“O que é legal desse campeonato é que reúne desde o barista profissional até quem conheceu o café agora. Todos podem participar, é uma competição muito bacana e democrática”, destaca.

Segundo realizador do evento, proposta é quebrar barreiras entre o público e cafés especiais – Foto: Background photo created by wirestock – www.freepik.com

O campeonato será realizado em duas etapas: a primeira acontecerá no dia sábado, e a grande final será domingo. O desafio é extrair o melhor dos grãos de café utilizando o método Koar – preparo brasileiro criado em Pernambuco. O café da competição será da Fazenda Lagoinha, de Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. Mais informações sobre a competição e inscrições podem ser conferidas neste link.