Fatec Americana realiza semana de moda a partir desta segunda

Evento, que é gratuito e aberto ao público, faz parte do maior movimento ativista de moda do mundo

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Americana promove a partir desta segunda-feira, até o dia 29 deste mês, a Semana Fashion Revolution. O evento, que é gratuito e aberto ao público, faz parte do maior movimento ativista de moda do mundo.

Para participar das palestras, exposições e oficinas, os interessados devem se inscrever no site https://www.cps.sp.gov.br. A programação completa, com horários e endereços, está disponível no link.

“Vamos abordar temas como moda sustentável e trabalho escravo na confecção de roupas, entre outros”, explica a professora do curso superior de tecnologia de Têxtil e Moda da Fatec, Maria Adelina Pereira. Ela está à frente do evento junto com Maria Alice Ximenes, e as alunas Ariane Silva e Naja Paulino.

A semana conta com oficina de criação de bandeirolas com retalhos de calça jeans, de bolsas a partir de retalhos, oficina de biojoias e o lançamento do livro de Laura Fernandes, “Caminhos da Sustentabilidade da Moda”. Além das oficinas, os visitantes poderão participar de palestras presenciais e também on-line.

Ainda durante a Semana Fashion Revolution, os corredores da Fatec estarão com estandes para exposição de artigos de moda.