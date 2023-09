Americana realiza ‘Outubeer’ entre 12 e 14 de outubro, na Fidam

Prefeito Chico Sardelli (PV) no anúncio do “Outubeer” - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Americana realiza entre os dias 12 e 14 de outubro, na Fidam (Feira Industrial de Americana), um evento com cerveja artesanal, gastronomia e música: o “Outubeer”.

Trata-se de um evento regional, que será realizado por meio de uma parceria entre o Executivo e a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), que ajudará com R$ 100 mil. As atrações musicais ficarão sob responsabilidade da prefeitura.

A entrada vai custar 1 kg de alimento não perecível. Haverá 12 cervejarias e 12 opções de alimentação no local.

A programação se estende do meio-dia às 22h no dia 12, quinta-feira, feriado; das 15h às 22h na sexta; e do meio-dia às 22h no sábado.