Americana realiza obra de transposição de córrego

As obras de transposição do córrego da Gruta Dainese, interligando os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade, estão sendo iniciadas e têm como objetivo melhorar o sistema viário e a mobilidade urbana no município, segundo a Prefeitura de Americana. Detalhes da obra foram discutidos na tarde desta quarta-feira (30), na sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Segundo o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves, já teve início a execução da limpeza da área para possibilitar acesso à obra e permitir armazenamento de materiais e equipamentos. Foto: Daniela Alves / Prefeitura de Americana

“É uma obra há muito tempo esperada e muito importante para a região, melhorando muito a acessibilidade, sendo oriunda de contrapartida de um empreendimento, cujo termo de compromisso de implantação foi celebrado pelo prefeito Omar Najar”, explicou.

O secretário de Planejamento, Ângelo Marton, destacou a importância da obra para a mobilidade urbana do município e o desenvolvimento na região. “A obra trará desenvolvimento para toda a região e promoverá a mobilidade urbana no município, beneficiando cerca de 50 mil pessoas que residem na região dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações, Parque da Liberdade, São Jerônimo”, afirmou.

A extensão da obra será de 600 metros lineares e a previsão da obra é de que seja concluída no prazo de seis meses, segundo os responsáveis pelo trabalho.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.