Americana realiza mutirão de exames de papanicolau neste sábado

UBS do Parque Gramado é uma das que receberá o mutirão – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Americana vai promover amanhã, das 8h30 às 15h, um mutirão de exames de papanicolau. A iniciativa faz parte da programação voltada ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8. Dez UBSs (Unidades Básicas de Saúde) também realizarão pedidos para mamografias.

No caso dos exames de papanicolau, as mulheres precisam ter idade entre 25 e 64 anos. Já os pedidos de mamografia serão feitos para mulheres entre 50 a 69 anos. Qualquer moradora de Americana pode ser atendida.

As unidades abertas são as dos bairros Mathiensen, São Vito, Vila Gallo, Parque Gramado, Parque da Liberdade (anexa à UBS Gramado), São Domingos, Parque das Nações, Praia Azul, Zanaga e Jardim Alvorada.

De acordo com a prefeitura, as mulheres precisam comparecer em uma das unidades com documento pessoal com foto, comprovante de endereço e o cartão SUS.