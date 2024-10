Americana realiza 709 exames durante mutirão ‘Saúde da Mulher’

A Secretaria de Saúde de Americana, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), realizou neste sábado (19), o “Dia D” do mutirão “Saúde da Mulher”, com exames de Papanicolau e Mamografias gratuitos com o objetivo de promover a saúde da mulher, ação que faz parte da programação do Outubro Rosa.

Esse foi o segundo sábado consecutivo do mutirão, que contou com um veículo adaptado para realizar os procedimentos e terminou com 709 exames realizados, sendo 346 mamografias e 363 de Papanicolau. Um veículo adaptado foi utilizado.

O atendimento às mulheres neste sábado aconteceu nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Mathiensen, São Vito, Jardim Brasil, Parque das Nações e Parque da Liberdade. As equipes de saúde realizaram, ontem, 210 mamografias e 239 exames de Papanicolau.

No sábado anterior (12), a ação ocorreu nas unidades dos bairros Parque Gramado, Praia Azul e Jardim Boer, onde houve 136 mamografias e 124 exames de Papanicolau.

709 exames foram realizados nos dois dias de mutirão – a ação é focada na saúde da mulher e faz parte do Outubro Rosa – Foto:

“Além de disponibilizar a oferta de exames durante o mutirão, nossas equipes também estão empenhadas em atividades de conscientização e orientação sobre o câncer de mama e de colo do útero em toda a nossa rede. É muito importante que as mulheres busquem o serviço de saúde para fazer o rastreamento, o que é fundamental na prevenção”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Outras especialidades

Outras especialidades também foram contempladas neste sábado (19), pela Secretaria de Saúde, com a realização de outro mutirão, que disponibilizou consultas à população.

Foram 137 consultas realizadas, sendo 18 de cardiologia, 23 de ortopedia, 41 de endocrinologia, 29 de pneumologia e 26 de oftalmologia. Ainda houve 17 exames de eletrocardiograma.

Os procedimentos foram contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

A ação aconteceu no Núcleo de Especialidades para pacientes com agendamento por meio do setor de regulação da secretaria.

Exames com especialistas foram realizados durante o mutirão – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana