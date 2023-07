Americana reajusta benefício de famílias em situação de vulnerabilidade

Benefício é destinado à famílias inscritas no CadÚnico e que estejam em situação de extrema pobreza ou pobreza

Anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), durante a abertura da III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - Foto: Divulgação - Secom

A Prefeitura de Americana reajustou em 20% o valor do Americana Alimenta, programa assistencial que atende famílias em situação de vulnerabilidade. O valor, que é creditado em um cartão, passa de R$ 100 para R$ 120 por mês.

O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), durante a abertura da III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada pelo Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Americana) e pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no auditório da FAM – Faculdade de Americana.

Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único e que estejam em situação de extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$ 100) ou pobreza (renda familiar per capita de até R$ 200). O benefício será concedido por três meses consecutivos, podendo ser prorrogado por mais três, após avaliação de critérios.

Na conferência, Chico também anunciou a criação da Caisan (Câmara Municipal Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional), que deverá elaborar um plano de combate à fome na cidade.