O novo período de inscrições para vagas em creches da rede municipal de Americana começa nesta segunda-feira e irá até quarta, 6 de setembro. Podem ser inscritos bebês nascidos até o último dia de inscrição, com previsão de atendimento para o início do ano letivo de 2024.

As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade escolar da rede municipal de Educação, das 8h às 12h e das 13h até 16h, de segunda a quarta-feira.

A família deve apresentar documentos como certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança.

Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

Desde o início do ano o município conta com um calendário anual de inscrição para vagas em creche, instituído pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. “O estabelecimento do Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche com três períodos de inscrição assegura, na prática, o direito das crianças e de suas famílias a acessar uma educação de qualidade desde os anos iniciais”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Trata-se do terceiro prazo de inscrições aberto em 2023 em Americana. O primeiro período ocorreu em março e o segundo, em junho.